Sorriso a metà. Gasperini ha brindato alla sua prima vittoria stagionale in Champions League, ma ora rivede lo spettro della scorsa stagione. "Sono preoccupato, perché ogni volta rischiamo di perdere qualcuno per infortunio", il commento del tecnico della Roma dopo la partita di martedì. Nuovo stop per Lorenzo Pellegrini, protagonista in campo fino al momento della sostituzione. Il trequartista ha avvertito un fastidio al flessore della coscia destra: oggi la risonanza magnetica, che chiarirà l'entità del problema. "Non credo sia grave, ma ci vogliono sempre una ventina di giorni quando si tratta di un infortunio muscolare". Se i timori dell'allenatore trovassero conferma, Pellegrini rischierebbe di tornare dopo la prossima sosta per le nazionali. E la sensazione, dopo gli esami preliminari, è proprio questa: Lorenzo potrebbe avere bisogno di tutto il periodo di pausa per recuperare. Il reparto più caro a Gasperini - scrive Niccolò Maurelli su 'La Repubblica' - si ritrova a corto di opzioni in uno dei momenti più delicati della stagione. Da qui al 7 novembre, la squadra deve affrontare cinque partite. Tra queste, il Napoli in campionato e il Manchester United in Champions League. Complice l'entusiasmo per l'avvio sprint in Serie A, il tecnico si era convinto di aver archiviato il fantasma degli infortuni, che tanto aveva infestato Trigoria nella passata stagione, quando la Roma si ritrovò in alcune fasi con quasi tutto l'attacco fuori uso. Un'emergenza che alimentò le tensioni con il vecchio staff medico, diretta emanazione dell'ex senior advisor Claudio Ranieri.