La Roma balla (in discoteca) e Mourinho perde la pazienza

Esempio lampante è la vicenda legata a Felix che ha fatto arrabbiare lo Special One

La rabbia e la frustrazione che i tifosi provano dopo ogni risultato negativo della loro Roma è una sensazione che nello spogliatoio giallorosso è ancora del tutto sconosciuta, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. La stessa che ha portato Mourinho ad eccedere in alcuni comportamenti, perché allergico alla parola “sconfitta”, nella testa di molti calciatori è una reazione ancora assente. Altrimenti alcuni episodi accaduti di recente si farebbe fatica a comprenderli. Nessun tifoso sogna uno spogliatoio di “giocatori-tifosi”, ma è altrettanto chiaro che i sostenitori giallorossi credono fortemente che la professionalità e l’attaccamento alla maglia possano dimostrarsi anche fuori dal campo. Fuori dalla Coppa Italia, in lotta per un posto in Europa e con una Conference da aggredire, la concentrazione dovrebbe essere al massimo. Invece non è così. Esempio lampante è la vicenda legata a Felix: il rientro a tarda notte, nel dormitorio di Trigoria, dopo una serata trascorsa tra balli e selfie con i tifosi in un noto locale dell’Eur, in compagnia di Tahirovic e Oliveras, ha fatto arrabbiare lo Special One. Lui che lo ha trasformato da buon giocatore della Primavera a titolare della sua Roma, ora ha deciso, sentendosi tradito, di rispedirlo in Primavera, dove avrà modo di riflettere al meglio sulla sua vita da professionista.