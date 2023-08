La Roma a Londra si regala un gigante: Lukaku è in arrivo

La squadra senza centravanti e il centravanti senza squadra sono pronti a incontrarsi. Come riportato da Giulio Cardone su La Repubblica, risolvendo l'uno i problemi dell'altro. La Roma è volata a Londra a prendersi Romelu Lukaku. Un prestito secco e oneroso, ma per cui la società è disposta a investire il budget che aveva previsto per Zapata. La trattativa è decollata ieri mattina quando il giocatore, che si era offerto alla Roma, ha convinto il Chelsea a cederlo in prestito, l'unica condizione accettabile per i giallorossi. A sbloccare lo stallo, anche una telefonata tra i proprietari americani. A quel punto, la Roma è partita. Forte di un accordo da 9 milioni di curo netti (12 lordi) per lo stipendio del gigante belga favorito dalla telefonata di Mourinho. L'appuntamento di Friedkin e Pinto con Behdad Eghbhali, braccio destro del presidente dei Blues, era fissato dopo il match di ieri tra Chelsea e Luton, nella notte inglese: l'obiettivo è definire prima con il Chelsea l'accordo economico per il prestito, che costerà tra gli 8 ei 10 milioni. A quel punto, andare a chiudere col giocatore. Non a caso, in Inghilterra c'è chi racconta come Lukaku avrebbe chiesto un weekend di riflessione, prima di impegnarsi. L'obiettivo di Ryan Friedkin è tornare a Roma portando con sé sul volo di ritorno il centravanti che Mourinho aspetta dal 4 giugno, giorno dell'infortunio di Abraham.