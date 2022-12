La rivoluzione di Mourinho: difesa a quattro, silenzio e zero titolari

Un silenzio assordante, tracce della sua presenza finora giunte solo dai social, ma per il resto poco altro, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. José Mourinho non parla dal 14 dicembre, alla vigilia della partenza della Roma per il ritiro in Algarve. E “rischia” di non farlo fino al 11 gennaio, quando dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) ripresentarsi davanti ai microfoni per la sfida di Coppa Italia contro il Genoa. Uno scenario plausibile, vista la doppia squalifica che lo vedrà assente illustre in panchina nelle sfide contro Bologna e Milan. Qualora dovesse confermare il copione seguito in passato, diserterà entrambe le conferenze stampa di vigilia. L’assenza mediatica di un comunicatore abile come lui non può non far notizia. L’offerta del Portogallo non è stata rispedita al mittente, ma è stato fatto capire come le priorità adesso siano altre, in primis il contratto che lo lega alla Roma fino al 2024.