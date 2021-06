La rivincita azzurra di Spinazzola (per la gioia di Mou)

Il laterale della Roma si prende le sue piccole rivincite, dopo un finale di stagione in giallorosso con qualche problema fisico di troppo

Un’altra prestazione superba di Leonardo Spinazzola all’europeo, che gli vale il premio di ‘star of the match’. Il laterale della Roma si prende le sue piccole rivincite, dopo un finale di stagione in giallorosso con qualche problema fisico di troppo, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Spinazzola è comunque reduce da una stagione in cui ha collezionato il suo record personale di presenze: 39 (27 in Serie A, 11 in Europa League e 1 in Coppa Italia contro lo Spezia. Josè Mourinho, intanto, lo studia: per lui quello del terzino sinistro non sarà un problema.