La rete di Mou per fermare l’armata azzurra di Spalletti

Si va verso la conferma di Camara in mediana e lo Special One sembra deciso ad affidare a Zalewski la copertura su Kvaratskhelia

Soprattutto si va verso la conferma di Camara in mediana. Una sfida speciale, invece, per Ibanez che avrà gli occhi del secondo di Tite in tribuna: Roger è osservato speciale per il Mondiale. Il cammino delle due squadre dista soltanto 4 punti in campionato, ma quello offensivo non è paragonabile.