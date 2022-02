La rabbia di Mou: “Questo non è calcio, chiamatelo con un altro nome”

Il tecnico: “Preferirei evitare di parlare dell’episodio o della reazione di Zaniolo"

Sembrava un film dal copione già scritto, con il gol proprio di Nicolò Zaniolo a decidere la sfida con il Genoa nei minuti finali del match, al termine di una settimana dove il numero 22 giallorosso era diventato improvvisamente l’oggetto del desiderio della Juventus, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Il mancino a fil di palo che batte Sirigu, la corsa sotto la Curva Sud e l’Olimpico che impazzisce di gioia. Poi, come la scena girata non avesse pienamente convinto il regista di turno, il “ciak” viene annullato: il Var richiama Abisso per un fallo di Abraham su Vasquez. Rete annullata e dal rosso di passione si passa al rosso del cartellino. Dalla gioia alla disperazione, con due pesanti che la Roma lascia sul campo, in una giornata sulla carta assolutamente favorevole. José Mourinho non ha affatto condiviso la decisione presa e nel post gara lo dice senza mezze misure. “Preferirei evitare di parlare dell’episodio o della reazione di Zaniolo. Però dico solo che se l’arbitro ha deciso bene, il gioco del popolo, quello di cui mi sono innamorato, è cambiato. È un altro sport. Se quello è un fallo, il gioco non è lo stesso. Dovremmo cambiargli il nome. Football o soccer, vedete voi. Se l’arbitro invece ha sbagliato, lui sarà il primo a non essere contento di aver sbagliato e per noi rischia di essere un deja vu“.