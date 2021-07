La promessa di Mancini: “Spina, lo vinciamo per te”

Per gli azzurri l’infortunio del compagno è un nuovo detonatore, una spina aggiuntiva

Ora l’Italia ha un motivo in più per vincere l’Europeo, scrive Matteo Pinci su La Repubblica. La notte di Monaco ha dato certezze e tolto risorse. Una in particolare: Leonardo Spinazzola. “Lo vinceremo per te“, gli ha sussurrato all’orecchio Roberto Mancini, mentre lo stringeva per tenerlo con sé ancora un istante, nella sala da pranzo di Coverciano. “Vinciamolo anche per Spina", è la frase che circola nello spogliatoio, dove il successo con il Belgio ha cancellato i freni inibitori della scaramanzia. Anche il presidente della Federcalcio Gravina ha detto: “L’obiettivo era Wembley, ora può succedere di tutto". L’infortunio del compagno è un nuovo detonatore, una spina aggiuntiva. Nella mitologia di questa estate italiana, mancava solo l’eroe caduto sul campo a cui intitolare il successo. Un nuovo collante per un gruppo che si abbraccia quando segna, ma che festeggia come un gol anche un salvataggio, una parata.