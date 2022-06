La profezia del 29 giugno e lo stadio vuoto

In fondo il romanista ha imparato a riderci su , scrive Lorenzo D'Albergo su La Repubblica. Drammaticamente abituato alla sconfitta più che alla vittoria, Conference League a parte, il popolo giallorosso viene da un decennio abbondante di delusioni . Amarezze combattute stringendosi forte al fratello di sventure. Di solito il vicino di seggiolino, diventato amico “anche se non ci conosciamo”.

Amarezze diventate sopportabili abbracciando la via dell’autocommiserazione. Calare Cristiano Ronaldo in questo contesto? Per il vero romanista una croce da portare fischiettando. Nell’agenda del tifoso giallorosso, disilluso ma finalmente sorridente grazie a Mourinho, chissà perché era segnata la data del 29 giugno.