La linea di Tiago: Wijnaldum, avanti tutta

In silenzio e sottotraccia. Nonostante i rumors. Ormai la modalità di azione sul calciomercato di Tiago Pinto e della Roma è chiara e alla luce del sole, scrive Marco Juric su La Repubblica. Così come la volontà di puntare a calciatori di livello assoluto, assecondando le richieste di campioni da parte di José Mourinho.

Lo si è imparato con Paulo Dybala e molto probabilmente si ripeterà con Georgino Wijnaldum . La trattativa per il centrocampista olandese va avanti ormai da giorni, con gli ultimi contatti tra le parti avvenuti nel weekend che hanno avvicinato ancora di più le parti. Ci sono ancora alcuni dettagli da definire prima di arrivare alla fumata bianca, ma le sensazioni che trapelano sono molto positive.

Lo scoglio principale rimane l’altissimo ingaggio percepito da Wijnaldum con il PSG, discorsi attorno ai quali si stanno concentrando gli sforzi per trovare l’intesa definitiva. L’olandese da tempo ha già detto sì alla Roma, serve far combaciare i numeri, anche con il PSG che preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo. La Roma insiste per il prestito, convinta di piegare già nei prossimi giorni le minime resistenze del club francese.