Oggi la Lega di Serie A comunicherà all’Aic che se non si tornerà a giocare gli stipendi da marzo a giugno saranno congelati. Un segnale univoco ai giocatori, per dissuaderli dall’intraprendere azioni legali contro i club. L’Aic – scrive ‘La Repubblica’ – chiede due cose. La prima: che il taglio sia al massimo di due mesi, non quattro. La seconda: che parte dei soldi risparmiati sia reinvestita nel sostegno a campionati minori e calcio femminile.