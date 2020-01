Una Roma troppo discontinua e poco cattiva non basta per eliminare agli ottavi di finale di Coppa Italia la Juventus. Come riporta La Repubblica, La squadra capitolina ha giocato bene soltanto i primi 15 minuti della prima frazione e metà del secondo tempo. La squadra di Sarri non ha fatto grossi errori, tranne sull’unico gol della Roma, quando Under ha potuto tirare, dal limite dell’area di rigore, senza alcune opposizioni da parte dei difensori di Sarri.