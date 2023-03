La doppietta di Mourinho: la Roma ipoteca i quarti e l’arbitro Serra è deferito

Lo Special One aspetta oggi il verdetto della Corte d'Appello sulla squalifica di 2 giornate.

La sentenza Olimpico colpisce ancora, scrive Marco Juric su La Repubblica. La Roma vince 2-0 e domina la Real Sociedad. Una Roma concreta e convincente, capace di segnare un gol per tempo con tre tiri in porta appena. Prima grazie al tap in di El Shaarawy, al termine di una sgroppata di 80 metri, e su invito geniale di Abraham.