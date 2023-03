La Curva Sud è la Maestrelli: la polemica dei giallorossi

Indicazioni non ce ne saranno. I tanti romanisti che oggi pomeriggio si recheranno allo Stadio Olimpico dovranno dare fondo alla propria memoria di tifosi per raggiungere il settore a loro riservato, scrive Marco Juric su La Repubblica. Percorrere tutta viale delle Olimpiadi, poi in fondo a sinistra. Lì si ritroveranno i 23.000 tifosi giallorossi che hanno mandato sold out l’intera Curva Sud. Ma sul biglietto ci sarà scritto altro: Curva Maestrelli, ingresso 19. Una curiosa novità che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Nessun riferimento al nome ufficiale del settore dello Stadio Olimpico, “casa” del cuore pulsante del tifo romanista. “Curva Maestrelli, mai sentito questo nome". La battuta rimbalza sui social romanisti da diversi giorni, da quando la Lazio ha inviato i biglietti del derby agli abbonati giallorossi. “Forse vado a vedere un’altra partita" è la risposta sarcastica di chi quel nome non vuole proprio sentirlo.