La cura Mou rilancia Pellegrini: leadership e nuovo contratto

Lo Special One è innamorato del capitano, che, sotto la sua guida, sta ritrovando sicurezza, gol e una leadership da rafforzare con il tempo

La cura Mourinho ha trasformato in cigno l’anatroccolo che faticava a crescere in casa sua, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Come spesso (o quasi sempre) accade ai giocatori romani con la maglia giallorossa addosso, Lorenzo Pellegrini ha mal sopportato le critiche amplificate dalla cattiveria dei social, seppur in un periodo di stadi chiusi causa pandemia mondiale. Poi l’Europeo saltato per un problema muscolare e il contratto con la Roma in scadenza da ridiscutere, accarezzando anche pensieri d’addio. “Se ne avessi tre di Pellegrini, giocherebbero tutti e tre. Dopo la nazionale firmerà il rinnovo", parole e musica di Mourinho, innamorato del ragazzo, che, sotto la sua guida, sta ritrovando sicurezza, gol (una doppietta nella larga vittoria di Salerno) e una leadership da rafforzare con il tempo.