Kumbulla, esordio contro l’ex squadra. Under al Leicester

Dopo essersi assicurata il ventenne Marash Kumbulla la Roma vuole un altro centrale, di maggior esperienza, da mettere a disposizione di Fonseca entro la fine del mercato. Sempre che parta uno tra Juan Jesus e Fazio. La preferenza, inutile dirlo, è per Chris Smalling, ma i rapporti con lo United vivono in altalena e la trattativa è diventata snervante, scrive Ferrazza su La Repubblica.

A Trigoria è stato offerto anche Godin, trentaquattrenne in uscita dall’Inter, e che sembrava vicinissimo al Cagliari. L’uruguaiano lascerà i nerazzurri a costo zero, con tanto di buonuscita, ma per il momento la Roma non sembra troppo interessata. Under dovrebbe volare oggi in Inghilterra per fare le visite mediche per il Leicester.