Kluivert e i baby lasciano Trigoria: ecco il tesoretto

A una settimana dal 30 giugno la Roma può considerare raggiunto l'obiettivo dei 30 milioni da incassare per il FFP, scrive Marco Juric su La Repubblica Una prima fase di mercato obbligata dopo gli accordi con la UEFA, ma conclusa senza "vittime" illustri: tre ragazzi e un esubero. Dopo Tahirovic, si attende l'ufficialità della cessione di Kluivert al Bournemouth per 10 milioni più bonus. Inoltre i giallorossi incasseranno ulteriori 10 milioni dagli addii di Volpato e Missori, i quali diventeranno nuovi calciatori del Sassuolo. Ora inizierà la seconda fase del calciomercato della Roma, quella degli acquisti. Se per l'attaccante l'obiettivo primario è strappare il prestito di Scamacca al West Ham, per i terzini e il mediano servirà spendere. I giallorossi proveranno a ricavare ulteriore denaro da Ibanez, Zalewski, Perez, Villar, Shomurodov e Vina.