Karsdorp multato per la “fuga”, ma atteso a Trigoria

Lo scontro è ormai totale, la rottura insanabile ma la soluzione ancora lontana, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. La Roma ha deciso di multare pesantemente Rick Karsdorp per non essersi presentato alla ripresa degli allenamenti, prima della partenza per la tournée in Giappone, ed è pronta a rincarare la dose nel caso in cui il terzino olandese non dovesse rispondere alla convocazione fissata per lunedì 12, giorno di rientro a Trigoria dei calciatori dalle vacanze concesse da José Mourinho.