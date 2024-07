Karsdorp e Aouar al passo d’addio. Il MIlan fa sul serio per Abraham

È iniziato lo sfoltimento di Trigoria, scrive Marco Juric su La Repubblica. Dopo l'arrivo di Enzo Le Fée . in casa giallorossa, è tempo di cessioni . Rick Karsdorp e Houssem Aouar sono sempre più lontani dalla Capitale. L'olandese, messo fuori rosa da Daniele De Rossi e costretto ad allenamenti individuali, è vicino alla cessione in Turchia. Besiktas e Trabzonspor hanno presentato un'offerta ufficiale al club giallorosso: 2-3 milioni di euro per il cartellino del terzino. La Roma ha accettato entrambe le proposte. Adesso la palla è in mano al calciatore. Manca l'accordo economico sull'ingaggio. Karsdorp alla Roma percepisce circa 2,2 milioni di euro fino al 2025. L'offerta dei due club turchi è più economica e nessuno vuole rischiare l'ennesima fumata nera.

Maggiore fiducia invece per la cessione di Aouar. L'algerino è ad un passo dall'Al-Ittihad per una cifra attorno ai 10 milioni di euro. Una manna dal cielo per il club giallorosso che dopo l'acquisto la scorsa stagione a parametro zero registrerebbe una corposa plusvalenza da mettere a bilancio. Sempre in tema cessioni c'è da registrare un'accelerata del Milan per Tammy Abraham. Il club rossonero sembra voler fare sul serio per l'attaccante inglese. Nelle ultime ore ci sono stati i primi contatti tra la dirigenza milanista e il calciatore che avrebbe dato il suo assenso ad un eventuale trasferimento.