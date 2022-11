Karsdorp ai saluti: idea Bellerin

Rick Karsdorp lascerà la Roma. La conferma, quasi ufficiale, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica, arriva direttamente dai sondaggi che la squadra mercato giallorossa sta effettuando in questi giorni. Se l’entourage del calciatore parla di “rottura insanabile“, la ricerca di un sostituto dell’olandese, da parte del gm Tiago Pinto, sancisce la fine della sua avventura a Trigoria. José Mourinho ha chiesto rinforzi e il primo nome sulla lista è quello di Hector Bellerin, 27 anni, terzino destro del Barcellona, dove però sta trovando poco spazio. Contatti diretti con giocatore e entourage (lo stesso di Pau Lopez) al quale è stata chiesta la disponibilità al trasferimento per sei mesi. Ma l’idea del ragazzo è di rimanere in blaugrana e poi decidere con calma a giugno la futura destinazione. Il Betis è pronto a offrirgli un quadriennale da 2 milioni di euro.