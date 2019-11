Il giorno dopo la vittoria sul Brescia (3-0), alla vigilia della partenza per la Turchia, le buone notizie per Paulo Fonseca arrivano dal campo: Nikola Kalinic è tornato a lavorare in gruppo. Il giocatore ha seguito una terapia conservativa che ieri l’ha rimesso a disposizione del tecnico, scrive Ferrazza su La Repubblica. Buone notizie anche per Leonardo Spinazzola che, dopo aver saltato il Brescia, tornerà a disposizione in Europa League.