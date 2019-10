Kalinic e Cristante fuori per due e tre mesi: ora Fonseca è nei guai

I guai fisici a Trigoria non hanno fine. Come riporta La Repubblica, Paulo Fonseca dovrà fare a meno per molto tempo di Bryan Cristante e Nicola Kalinic, costretti a lasciare il campo durante la partita, poi pareggiata (0-0), contro la Sampdoria. Ai dodici infortuni già collezionati fino a questo momento (nove muscolari, cinque traumatici), si aggiungono gli ultimi due pesanti ko. La situazione più grave è quella di Cristante, alle prese con il distacco del tendine dell’adduttore destro. Il centrocampista che conviveva da qualche giorno prima del brutto stop con un fastidio alla zona pubica – è volato subito in Finlandia, accompagnato dal medico sociale del club giallorosso, Manara. Lì a visitarlo troverà uno specialista. Il professor Sakari Orava, luminare che in passato ha operato, tra gli altri, anche David Beckham, Barzagli e Bonaventura. Nelle prossime ore si deciderà se operare il ragazzo oppure intraprendere un altro tipo di terapia. Nel caso si decidesse per l’intervento, Cristante dovrebbe restare fermo tre mesi. Un bel problema per Fonseca, già alle prese con l’assenza di Diawara e Pellegrini. Un mesetto, o qualcosa in più, il tempo dello stop che bloccherà Kalinic per la frattura della testa del perone, con lesione di primo grado al collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Con Dzeko condizionato dalla mascherina a protezione della doppia frattura allo zigomo, Fonseca dovrà inventarsi un altro centravanti tra i giocatori a disposizione, all’interno di un attacco che ha realizzato solamente cinque reti nelle ultime sei giornate. Perotti e Zaniolo, i due indicati a logica, con Kluivert che ci sarà in Europa League, mentre sarà squalificato in campionato per l’espulsione rimediata a Genova. A breve dovrebbero esserci i rientri di Under e Mkhitaryan. Nel frattempo Gianluca Petrachi è stato ascoltato ieri dalla Procura federale per il caso Dzeko.