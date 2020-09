Juve, il gioco dei 9 Dzeko fa felice Pirlo. A Roma andrà Milik

Il gioco dell’oca per dare un centravanti a Pirlo è tornato alla casella di partenza: la Juventus prenderà Dzeko, il primo nome della lista compilata un mese fa, il preferito dall’allenatore, scrive Repubblica. Ha vinto il tempo: ieri la Juve ha gettato la spugna, avendo preso atto che la nazionalizzazione di Suarez difficilmente si sarebbe risolta entro questa finestra di mercato. Ora spera di avere Dzeko nel giro di un paio di giorni, il tempo necessario perché si chiuda il cerchio di una trattativa che coinvolge anche il Napoli.

Guarda caso, la rinuncia della Juve a Suarez coincide con la definizione dell’accordo per il trasferimento di Milik (e con la sua accettazione del medesimo), il quale passerà alla Roma per una cifra complessiva di 25 milioni tra caparra, saldo e bonus. Di conseguenza, Dzeko andrà alla Juve per 15 milioni più il prestito di De Sciglio, l’ennesimo terzino — dopo Spinazzola, Zappacosta, Santon, Bruno Peres — che i giallorossi tenteranno di riciclare.