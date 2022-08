Joya all’Olimpico, Dybala fa 100: doppietta da sogno

Il battesimo del gol che aveva cercato, sfiorato a Salerno e voluto a tutti i costi. Nemmeno 15 minuti dopo e si concede il bis. Una corsa perdifiato per accompagnare l’allungo di Abraham e farsi trovare puntuale all’appuntamento con la storia: il destro dell’inglese non è vincente, Di Gregorio si allunga, la tocca ma la rimette in gioco, per la Joya si trasforma in uno di quegli inviti che non si può di certo declinare. La rete si gonfia, le mani tornano sul viso a far impazzire i tifosi. Non è solo la prima doppietta in giallorosso, ma anche la tanto attesa quota 100 reti siglate in Serie A (nessuna di testa).