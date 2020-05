Interviste e social, la fase 2 di Kluivert: “Mi manca lo stadio”

“Non mi ero mai fermato così a lungo, mi manca molto giocare allo stadio davanti ai tifosi. – dice Justin Kluivert a Sky – Allenamenti? Dobbiamo ritrovare le sensazioni in campo, quando e se riprenderemo ci faremo trovare pronti. Il resto della stagione? Lotteremo per un posto in Champions League, personalmente sono contento di come stavo giocando”.

L’esterno olandese è stato uno tra i più attivi tra i giallorossi sui social in questo periodo di quarantena, con interviste, giochi e video, come riporta Francesca Ferrazza su La Repubblica.