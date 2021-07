Infortunio Spinazzola, Mourinho: “Un peccato ma è il calcio”

Domani si radunerà la squadra a Trigoria, lo Special One dovrà rispettare la quarantena fino a mercoledì, poi ogni giorno sarà buono per la presentazione

In attesa di essere presentato in grande stile sulla terrazza del Campidoglio alla fine della prossima settimana, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, José Mourinho racconta, in maniera diretta, scavalcando protocolli, conferenze e la rigidità dell’ufficio stampa giallorosso, i suoi primi giorni da romanista. Dal suo profilo Instagram; “Dovrò stare ancora due giorni lontano dai giocatori, ma è ok: il tempo è fantastico, posso stare fuori e seguire l’allenamento, posso organizzare e parlare con gli assistenti che si prendono cura di loro”.

E poi, sul brutto infortunio di Spinazzola. “Siamo molto dispiaciuti per la perdita, visto che sarà out per qualche mese, ma questo è il calcio. Stiamo lavorando per farci trovare pronti per cominciare la prossima settimana“. Domani si radunerà la squadra a Trigoria, lo Special One dovrà rispettare la quarantena fino a mercoledì, poi ogni giorno sarà buono per la presentazione. Continuando ovviamente a seguire le vicende del fortino giallorosso attraverso i video diario di José.