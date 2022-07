Incontro per Dybala: Pinto cerca l’accordo, Mou in pressing

Il Club ha presentato il proprio progetto per provare a convincere l'argentino

Un incontro fiume : così la Roma ha esposto il proprio progetto per provare a convincere Paulo Dybala, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica.

Le tessere del domino sono pronte per essere innescate: la cessione di De Ligt darebbe alla Juventus la forza per piombare su Zaniolo, che partendo lascerebbe spazio proprio all'arrivo dell'argentino alla Roma. La Joya ha già fatto rientro a Torino: oggi il punto con chi cura i suoi interessi, poi l'inizio della preparazione per la prossima stagione.