In attacco idea Belotti. E stasera c’è la sfida con il Tottenham

Torna a circolare il nome del Gallo, ma prima serve sfoltire la rosa. Shomurodov vede il Bologna, ma non solo

Redazione

Finalmente in campo. Questa sera la Roma giocherà allo Stadio Sammy Ofer di Haita un'amichevole di lusso

contro il Tottenham - diretta televisiva dalle 20.15 - e per i tifosi giallorossi sarà la prima occasione per vedere Dybala giocare con la maglia della Roma, scrive sulla Repubblica Marco Juric.

Magari in una formazione a trazione anteriore insieme a Pellegrini, Zaniolo e Abraham. Deciderà Mourinho, che in attacco ha ormai l'imbarazzo della scelta. Almeno nei titolari, perché per le alternative il reparto offensivo ha ancora affisso il cartello lavori in corso.

Nelle ultime ore il nome di Andrea Belotti è tornato a circolare dalle parti di Trigoria dopo la mancata convocazione di Shomurodov per l'Israele. Una scelta tecnica che assomiglia molto ad un chiaro segnale di mercato. L'uzbeko non è più così sicuro di avere una seconda chance con la maglia giallorossa, per questo si sta iniziando a guardare attorno su di li, vivo l'interesse del Bologna ma nelle ultime ore è spuntato anche il 'Torino.

Un'asse Roma Torino che potrebbe diventare calda anche sul versante Kumbulla, visto che da settimane il mister Granada spinge - eufemismo - con il suo direttore sportivo per riavere con sé il difensore albanese. Nessuna offerta ufficiale sul tavolo di Pinto, ma un doppio forte interesse che potrebbe accontentare un nervoso Juric e liberare spazio in rosa alla Roma.

A queste condizioni prenderebbe corpo l'idea Belotti, ancora svincolato e ultimamente sparito dai radar pubblici e social. Il calciatore si è già proposto ai giallorossi durante questa estate, nonostante abbia sul tavolo un'importante offerta dal Toronto - messa in standby - e una richiesta di Gattuso di raggiungerlo a Valencia.

La Roma per adesso non ha né interesse, né spazio per fare un'offerta al Gallo. In futuro perché no, anche a con-

dizioni salariali più basse. Le stesse che sta cercando di strappare la Sampdoria con Villar, dopo aver presentato al club giallorosso un'offerta in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. La Roma valuta, stanca del comportamento del Monza, praticamente sparito dopo l'offerta di qualche settimana fa.

La campagna di sfoltimento della ro sa sta entrando nel vivo, in attesa della fumata bianca ormai vicinissima per

Wijnaldum.