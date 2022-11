Immobile, spiraglio derby

In realtà al massimo potrà andare in panchina per poi giocare dall’inizio contro il Monza o a Torino con la Juve: è alle prese, Immobile, con una lesione muscolare di secondo grado ai flessori della coscia sinistra, la prognosi per questo tipo di infortunio è di 30 giorni minimo, domenica saranno 21 (Ciro si è fatto male il 16 ottobre contro l’Udinese), per questo i medici frenano. Comunque da oggi il centravanti intensificherà il lavoro, sarà decisivo valutare come reagirà la gamba e poi venerdì si avranno le idee più chiare.