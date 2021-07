Il ritorno di Totti resta lontano nonostante Mou

Tiago Pinto: “Non dipende da me”. L’ex capitano apprezza il tecnico ma aspetta offerte formali e chiare

"Un ritorno di Totti in società? La sua volontà non è la mia". Risponde così, a un tifoso fuori da Trigoria, il general manager Tiago Pinto, solito fermarsi ogni tanto con qualche sostenitore giallorosso per fare foto e firmare autografi. Tradotto: al momento è da escludere un rientro nei quadri della Roma dell’ex numero 10, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. E, per lo meno in questa fase, non per una mancanza di apertura da parte dei Friedkin e del club di Trigoria, ma per ciò che sta attraversando Francesco, immerso nell’esperienza della sua nuova società e non del tutto convinto dalla possibilità di tornare dove ha scritto la storia, neanche ora che c’è Mourinho, che pure avrebbe piacere ad averlo accanto come collaboratore. Totti è in costante colloquio con Pinto e la proprietà ed è ovvio che con loro non parli solo dei talenti del vivaio. In questo momento però per lui non ci sono le condizioni per tornare, anche a fronte di un’offerta non arrivata. Non arrivata perché la Roma ha capito che i tempi non sono maturi e lo storico capitano vuole provare a camminare con le sue gambe.