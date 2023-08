Il ritorno di Paredes con la 16 sulle spalle benedetta da De Rossi

C'è un nuovo 16 in città. E no, non stiamo parlando di nessuno sceriffo, al massimo di un mago. Quel Leandro Paredes che torna a vestire la maglia della Roma per la sua terza vita in giallorosso. Il tutto con un'investitura speciale, la seconda più importante per tutti i tifosi della Roma: quella di Daniele De Rossi. Come riporta Marco Juric su La Repubblica, il padrone della maglia numero 16 per quindici anni, ha voluto offrire il suo scudo al neo arrivato. "Bentornato a casa amico mio. Te queda pintado", questo numero 'sembra dipinto su di te' - ha scritto De Rossi sui social. Una storia di eredità - pesante - che l'argentino si è voluto prendere senza paura: "Non mi sarei permesso senza la sua autorizzazione" ha ammesso il giorno dell'ufficialità "Daniele mi ha mandato un messaggio dicendomi che sarebbe stato un piacere che avessi io il suo numero. E un onore. Sarò sempre grato per come mi ha sempre aiutato, dentro e fuori dal campo". Perché il rapporto tra i due nasce da lontano. Dall'estate del 2014. Due anni insieme, con la pausa del prestito all'Empoli, hanno fatto di Paredes il centrocampista completo capace di vestire le maglie di Psg e Juventus, laureandosi poco più di sei mesi fa campione del Mondo con l'Argentina. Adesso il ritorno "nella sua seconda casa" dopo le tante difficoltà vissute a Torino lo scorso anno. Prendendosi con personalità le responsabilità di una maglia pesante ma anche il ruolo difficile di metronomo della squadra. Una possibilità di tornare arrivata quasi in extremis, che ha acceso la voglia di riscatto dell'argentino, pronto ad accettare la corte del Galatasaray. "Non potevo dire no, devo tantissimo a questi colori". La voglia c'è, il posto da titolare anche. Già da domenica quando Paredes potrebbe fare il suo terzo esordio con la maglia della Roma. Mourinho è pronto a consegnargli le chiavi del centrocampo romanista. Per la felicità dei tifosi e della moglie Camila che sarà sugli spalti dell'Olimpico: "Qui è iniziato il nostro viaggio. La felicità di tornare è indescrivibile".