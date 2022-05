Il quartiere degli stadi: “Alla Roma l’Olimpico, il Flaminio biancazzurro”

Molti dei 1.018 che hanno partecipato alla rilevazione votano per una “rigenerazione urbana“

Redazione

Se i romani potessero decidere dove piazzare lo stadio della Roma e della Lazio, non avrebbero dubbi: per i tifosi (e non) intervistati da lzi, i giallorossi dovrebbero prendere definitivamente possesso dello stadio Olimpico mentre i biancazzurri dovrebbero traslocare al Flaminio, scrive Lorenzo D'Albergo su La Repubblica.

Nessun nuovo intervento, nessuna colata di cemento. Meglio servirsi delle strutture di cui Roma già dispone. Per una buona parte degli abitanti della capitale, la parola d’ordine è quindi “rigenerazione urbana“.

Dopo il flop dell’operazione Tor di Valle, i 1.018 che hanno partecipato alla rilevazione hanno risposto così quando gli è stato chiesto dove preferirebbero veder giocare la Roma in futuro. Il 38,1% punta su “l’utilizzo o l’acquisizione esclusiva degli stadi romani già esistenti”, assegnando l’Olimpico alla Roma e il Flaminio alla Lazio.

La percentuale sale quasi al 70% se, concentrandosi solo sui giallorossi, si considera in via esclusiva l’uso dell’impianto Flaminio o Olimpico per il club di Dan e Ryan Friedkin. Nel dettaglio, il 19,4% degli intervistate preferirebbe l’utilizzo o l’acquisizione esclusiva dello stadio Olimpico da parte della Roma.

Spostandosi in altre aree, quelle spuntate negli ultimi mesi, il 18% esprime una preferenza per uno stadio nuovo all’Ostiense, all’ombra del Gazometro oppure nell’area degli ex Mercati Generali. Infine c’è un 24% che vorrebbe vedere un nuovo impianto romanista a Pietralata.