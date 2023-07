Il piano per vendere Ibanez. Vergine corteggiato dal Milan

E multa sia, ma da adesso inizia un altro mercato. La Roma dopo averri-spettato i dettami Uefa per il ffp, scegliendo la via del pegno economico pur di non essere strozzata dall'ansia plusvalenza, si appresta a vivere il bimestre decisivo per il completamento della rosa, scrive Marco Juric su La Repubblica. Una campagna di rafforzamento, che passerà obbligatoriamente anche dalle cessioni. Le stesse che la Roma sperava di fare il mese scorso e che avrebbero evitato la multa dalla Uefa. Ma si è deciso di declinare perché ritenute troppo basse. Come nel caso di Ibanez, sicuramente in partenza entro il prossimo 1 settembre: per lui Pinto ha ricevuto manifestazioni di interesse. Prezzo richiesto 35 milioni. Una cifra che ha spaventato gli inte ressati e non certo reso felici il calciatore e i suoi agenti. Consapevoli dello status di cedibile, ma non alle cifre pretese dalla Roma. Il mese di luglio sarà decisivo, con gli intermediari inglesi vicini al club giallorosso (vedi Kluivert e Vina) che cercheranno di aprire un'asta. Intanto trema il settore giovanile. Il responsabile Vincenzo Vergine è corteggiatissimo dal nuovo Milan targato Moncada che vorrebbe affidare al dirigente della Roma il nuovo corso rossonero.