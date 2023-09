Il peso degli infortuni sulle scelte di Mourinho. A Torino Lukaku-Dybala

Così diventa difficile. Il pensiero sullo stato di salute della sua squadra Mourinho lo ha già espresso diverse volte in questa stagione. "Siamo forti ma fragili", quello più buonista detto alla fine del mercato, scrive Marco Juric su La Repubblica. Ma l’ennesimo infortunio di questo inizio stagione (sono già 8) subito da Renato Sanches lo ha fatto cadere nello sconforto: "Non sappiamo perchè si sia fatto male". Che per la storia clinica del portoghese è peró un’abitudine già vista a Parigi e Monaco. A 72 ore dalla partita di Europa League, la Roma questa sera scenderà nuovamente in campo contro il Torino (ore 20.45). Ripartendo dalle certezze Lukaku e Dybala. Toccherà a loro guidare l’attacco giallorosso, senza possibilità di riposo. Ancora panchina per l’ex Belotti pronto a sostituire uno dei due al primo accenno di fatica o rischio infortuni. Perché questa è la condizione attuale dello Special One: i migliori fino a che reggono, poi i cambi.