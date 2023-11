Il Mou furioso attacca Lega e club: “Noi penalizzati, ma parlo solo io”

"La Roma è penalizzata dal calendario e in Lega c’è gente paracadutata dalla politica". La Roma stenta e José Mourinho attacca, puntando il dito contro la Lega Serie A e il suo amministratore delegato De Siervo che aveva etichettato come “alibi” le dichiarazioni dello Special One dopo la sconfitta contro l’Inter, scrive Marco Juric su La Repubblica. Boom. Dopo mesi verbalmente docili, Mourinho torna combattente e rialza tutti i muri disponibili per difendere sé stesso e la sua squadra dagli attacchi esterni. Tornando anche puntare il dito sul silenzio societario: "Non giochiamo mai di lunedì dopo l’Europa. Ma se il nostro club non fa questa domanda pubblicamente e a livello istituzionale… sempre io che devo parlare delle stesse cose e magari non dovrei farlo".