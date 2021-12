Il mercato di gennaio: Pinto lavora su Grillitsch e segue Freuler

Anche Dalot e Sarr sulla lista di Mou, ma prima bisogna anche cedere qualche esubero

Richieste precise da parte di Mourinho: centrocampista centrale e terzino destro. Rimpianti per Frattesi, nato nella Lazio ma cresciuto nel vivaio giallorosso: magra consolazione aver conservato il 30% del cartellino, a meno che Friedkin non ordini un (costoso) blitz per riportare il mediano a Trigoria. Difficile arrivare a Zakaria del Borussia Monchengladbach e Roca del Bayern. Il ds Pinto lavora su Florian Grillitsch, 26 anni: a giugno scadrà il suo contratto con l’Hoffenheim, tentativo in corso per trasferirlo nella Capitale, scrive Giulio Cardone su La Repubblica. Monitorata con cura anche la situazione Freuler, tra i preferiti di Mourinho. Dalot, tornato allo United, è stato rilanciato tra i titolari da Rangnick ed è una questione complicata. Mou insiste per un giocatore pronto, come il 29enne Bouna Sarr del Bayern. Il danese Stryger Larsen, fuori dal progetto Udinese, sarebbe una valida soluzione, ma in realtà i rapporti tra chi lo rappresenta e la Roma non favoriscono l’operazione.