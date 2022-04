Il Leicester è alla portata e altre sei buone notizie

Gli inglesi ieri hanno ottenuto un pallido 0-0 casalingo con l’Aston Villa dal quale era (ri)emerso il fatto che senza Vardy l’attacco è veramente una scommessa

Le buone notizie per la Roma ammontano a sette, scrive Enrico Sisti su La Repubblica. Troppe? Vediamo. La prima: impossibile che giovedì il Leicester costruisca un’azione come quella che ha portato alla rete di Dumfries, quattro tocchi di prima per una verticalizzazione da capogiro culminata con un taglio dell’esterno olandese ai limiti della denuncia per invasione territoriale, dato che il ragazzo nerazzurro era quasi approdato sulla fascia sinistra, dove con palla in movimento di solito gli esterni destri non vanno mai, ma proprio mai, nemmeno se trasportati di peso. La seconda: impossibile che esista un solo giocatore del Leicester che sappia essere cinque cose insieme come riesce a Brozovic. La terza: l’Inter è più forte della Roma e si conosce meglio (la Roma ha cominciato da poco a conoscersi). All’Inter il gioco viene facile come l’acqua al cavo della mano, alla Roma ogni tanto. La quarta: la prima rete dell’Inter è stata comunque confezionata subito dopo una clamorosa palla gol capitata sulla testa di Mancini: metti dentro quel pallone e vediamo se cambia qualcosa.