Il Galatasaray ci prova e Zaniolo dice sì. È la fine di un incubo

Istanbul val bene una messa. Almeno per Nicolò Zaniolo, sempre più vicino al trasferimento al Galatasaray, scrive Marco Juric su La Repubblica. La voglia di fuga dalla Capitale è diventata impellente. L’accordo tra il calciatore e il club turco è ai dettagli: 3 milioni di euro di ingaggio e una clausola rescissoria da circa 35 milioni, valevole già da questa estate. Zaniolo pur di scappare dalla Capitale ha deciso di volare in Turchia, fuori dai radar del calcio europeo. Ma con l’exit strategy della clausola rescissoria, nel caso il Milan a giugno voglia tornare alla carica per riportarlo in Italia. Decisiva è stata la volontà del calciatore di tornare a giocare. Per la fumata bianca manca ancora un passaggi: l’accordo economico tra la Roma e il club turco. L’offerta sul tavolo di Tiago Pinto è di 22 milioni di euro bonus compresi, più bassa rispetto alla richiesta iniziale di 30.