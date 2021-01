Il futuro di Roma e Inter nella sfida Steven-Ryan

Ryan contro Steven. Il figlio di Dan Friedkin e quello di Zhang Jindong. Roma-Inter non è solo la sfida fra Dzeko e Lukaku: è anche una sfida fra rampolli. Formalmente Ryan della Roma è vicepresidente, ma il suo apporto è decisamente operativo. Come ricordano Matteo Pinci e Franco Vanni su Repubblica, quando il ceo Fienga aveva stretto l’accordo con Mayoral, è stato lui a presentarlo a Fonseca per chiedergli di avallarne l’acquisto. Ha detto sì all’arrivo di Smalling quando lo hanno convinto non solo dell’efficacia tecnica, ma anche dell’utilità in chiave di sviluppo dei giovani. E ha detto no alle proposte milionarie di club inglesi per il difensore Ibanez e a quelle italiane per Veretout. Aspettando il dg Tiago Pinto ha anche tenuto rapporti con alcuni agenti per le trattative con Reynolds e Montiel. Abita in centro, ma vive Trigoria, al punto da aver deciso di ristrutturare gli uffici dei dirigenti al centro d’allenamento, per garantirsi maggiore riservatezza. Questa, il suo vero marchio di fabbrica.