Il circolo vizioso della Roma: il Bodo la gela in rimonta

La maledizione Bodø colpisce ancora la Roma. Non saranno 6 i gol subiti nel gelo norvegese, ma questo 2-1 può essere persino più doloroso e complica la qualificazione alla semifinale, scrive Matteo Pinci su La Repubblica. Non è bastato il vantaggio di Pellegrini (assist geniale di Mkhitaryan). La striscia di 10 risultati utili consecutivi si interrompe con una rimonta che brucia: la squadra non ha imparato dall’umiliazione di ottobre.