Il caso Smalling: ko anche col Napoli, mezza stagione saltata

La situazione di Chris Smalling è diventata preoccupante. Il difensore non ci sarà infatti neanche nella gara di stasera contro il Napoli. Con quella di oggi, scrive Francesca Ferrazza sull’edizione romana di Repubblica, ha saltato ben venti partite su trentacinque, per una media di quasi la metà degli impegni stagionali. Il problema al ginocchio ne sta condizionando pesantemente la condizione atletica, e va a sommarsi ai fastidi muscolari con cui è costretto a convivere.

“Chris, Veretout e Mkhitaryan rientreranno dopo la sosta del campionato”, è fiducioso Fonseca, che oggi sarà costretto ad affrontare lo scontro diretto contro il Napoli senza la spina dorsale della squadra e con un gruppo reduce dalla trasferta in Ucraina. Sarà titolare Edin Dzeko, all’interno dell’alternanza con Borja Mayoral. In Europa League la Roma sembra più a suo agio. “È una coincidenza solamente”, difende così il suo lavoro Fonseca. Con Dzeko, spazio molto probabilmente in avanti a Pellegrini ed El Shaarawy.