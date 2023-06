Il caso N’Dicka: Milan all’attacco, affare in bilico. Offerto Pinamonti

Da Trigoria predicano calma, consapevoli che il percorso fatto negli ultimi mesi può bastare a stare tranquilli. Ma l’assalto delle ultime ore del Milan a Evan N’Dicka è concreto, scrive Marco Juric su La Repubblica Il club rossonero sta provando il sorpasso sulla Roma, che da tempo ha un accordo chiuso con il giocatore e il suo entourage. Manca ancora la firma e lo spiraglio per un colpo di scena rimane aperto. Un pertugio nel quale sta tentando di inserirsi Geoffrey Moncada, nuovo responsabile dell’area tecnica del Milan, attraverso i buoni uffici con gli agenti del calciatore (tutti francesi). E mettendo sul tavolo, oltre l'ingaggio, la vetrina della Champions League sempre molto appetita dai calciatori stranieri. La Roma dal canto suo ha un quinquennale pronto da far firmare al difensore e una commissione (alta) già stabilita con gli agenti. Ma la variegata umanità che cura gli interessi del difensore francese, sempre molto attenta alle questioni economi. che, preoccupa Tiago Pinto. Questione attaccante: nell’incontro con il Sassuolo di mercoledì, tra una valutazione di Volpato (ieri a Milano a discutere del suo futuro), Missori e Padula, i neroverdi hanno offerto Pinamonti. L’attaccante non piace, la Roma vorrebbe sostituire Abraham con un nome di maggior spessore, per questo prosegue sotto traccia la caccia a Icardi.