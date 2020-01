Il bello della vendetta. La Roma vola con Spinazzola

La Roma si è ritrovata legandosi stretta tra difficoltà e delusioni, scrive Matteo Pinci su “La Repubblica”. Non è un caso se il volto del 3-1 è quello di Spinazzola, che si è tolto quel sasso nerazzurro rimasto sullo stomaco da giorni: “Lì mi hanno detto che ero difettoso. Questo mi ha dato un grosso carico di rabbia”. E’ bastata una Roma a metà – martoriata dai tanti infortuni – per superare un Genoa tutt’altro che arrendevole. Il successo contro i Grifoni è un velo dietro cui il tecnico Fonseca nasconde fragilità difensive ancora troppo accentuate. Pau Lopez ha salvato la porta in almeno tre occasioni, Mancini e Santon hanno evidenziato di non avere un gran feeling. La squadra stavolta ha saputo uscirne, sfruttando anche le incertezze di Perin. Ora Roma e Lazio si sfideranno in un derby al vertice. Magari con in più il romano Politano, che potrebbe arrivare in prestito: Spinazzola lo aspetta, stavolta però a Roma.