I tormenti di Abraham tra Aston Villa, Arsenal e i gol da ritrovare

C’è una Roma in vacanza e un’altra che lavora in vista della ripresa, con un occhio sempre vigile sul mercato, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. La visita di Giuseppe Bozzo a Trigoria, intermediario che curò il trasferimento alla Fiorentina di Odriozola, lascia intendere come la ricerca del vice Karsdorp stia entrando in una fase calda, ma non solo. Tiago Pinto infatti è alla ricerca di una soluzione low-cost per portare un centrocampista a Trigoria nel mese di gennaio e ha sondato alcune opzioni proposte. Poche chances che sia Frattesi, stesso discorso per Kjaergaard, ma vista la probabile partenza di Bove, l’idea è provare a regalare a Mou un mediano.