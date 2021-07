I tifosi della Curva Sud donano un macchinario al Bambino Gesù

Gli ultrà giallorossi hanno regalato uno scanner all'ospedale pediatrico

C’è un volto degli ultrà lontanissimo dall’immagine consolidata negli anni, dalle curve infuocate e dalle violenze da stadio. Almeno a Roma. Dove i gruppi della curva sud romanista hanno deciso, in tempi di pandemia, di fare qualcosa di concreto per la loro città. Allo stadio non possono mettere piede da un anno e mezzo, così sono “entrati” in ospedale. Raccogliendo con una donazione collettiva, i fondi per acquistare un importante strumento diagnostico, donato ieri all’ospedale Bambino Gesù. Come riportato su La Repubblica, si tratta di uno scanner Fuji che permette di individuare in profondità vene e arterie con rapidità: utile soprattutto per evitare di esporre i bambini dell’ospedale che devono essere esposti a prelievi quotidiani, di essere esposti a vari tentativi per trovare i vasi: tentativi dolorosi che aggiungono dolore fisico alla condizione già straniante di chi è costretto in ospedale. Lo scanner è stato consegnato ieri al professor Sergio Picardo, direttore del dipartimento di anestesia, rianimazione e comparti operatori. A ogni tifoso che ha donato, è arrivata una mascherina messa a disposizione dalla Roma.