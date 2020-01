Suso per il Milan è passato in pochi mesi da risorsa offensiva, a essere il principale indesiderato da mettere sul mercato. Come riporta la Repubblica, di certo lo spagnolo è più collocabile nella Roma di Fonseca, che negli schemi di Pioli. Per questo i due club starebbero studiando lo scambio che porterebbe l’ex Liverpool a Trigoria e Under a Milanello. Tra i candidati a prendere il posto di Suso nel mercato invernale c’è anche Politano.