I giovani e i limiti del gruppo: la lente di Mourinho sulla Roma

Lo Special One sta già lavorando sulla rosa, che ha bisogno della sua determinazione

In cima alle cose di cui si dovrà occupare Mourinho c'è la necessità di cambiare la testa e l'atteggiamento dei giocatori della Roma. Come ammesso anche dal capitano Lorenzo Pellegrini ("Inconsciamente abbiamo staccato la spina"), la squadra a un certo punto della stagione ha dei cali di tensione, su cui il portoghese deve far luce, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Lo Special One sa che dovrà fare il motivatore e lo psicologo con intensità. Una sua caratteristica, che dovrà sfoggiare al massimo delle possibilità. Ad aspettarlo giovani di prospettiva come Darboe e Zalewski, ma anche un veterano come Dzeko che aspetta di conoscere il suo futuro. L'ipotesi di prolungare spalmando l'ingaggio non è da escludere.