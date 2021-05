I gioielli Primavera per Belotti: sul piatto Darboe e Zalewski

L’attaccante granata piace a Mourinho che lo voleva al Tottenham. Più difficile Vlahovic

Il mercato della Roma si sta cominciando a muovere in maniera silenziosa, dal profilo bassissimo che da sempre ha contraddistinto i Friedkin. La parola d'ordine è "riservatezza", quasi maniacale, muoversi senza lasciare tracce, come è stato per Mourinho. Eppure, come scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, uno degli obiettivi evidenti per la prossima stagione è quello legato alla ricerca di un centravanti pronto per fare il salto e che vada bene allo Special One. Il nome che circola da tempo in ottica Roma è quello di Andrea Belotti, il giocatore sul quale da Trigoria sarebbero disposti a puntare tutto. Il capitano del Torino, in scadenza nel 2022, non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto ed è tentato dalla possibilità di lavorare con Mourinho che già voleva portarlo al Tottenham. La valutazione dell’attaccante attualmente è di 50 milioni circa, con la Roma che potrebbe inserire contropartite importanti come i giovani della Primavera di Alberto De Rossi. Il mediano Darboe, che ha stupito tutti con le sue ultime prestazioni, potrebbe diventare una preziosa pedina di scambio. C'è anche Milanese, centrocampista diciottenne che ha debuttato e segnato in Europa League nella stagione attuale. E Zalewski, attaccante italo-polacco. L’ingaggio di Belotti sembra essere sostenibile per le casse giallorosse, visto che percepisce intorno ai 3,5 milioni a stagione. La stessa cifra di Vlahovic, della Fiorentina, anche lui nel mirino di Tiago Pinto da tempo ma il costo del suo cartellino è troppo alto (60 milioni di euro). In tutto questo è da capire quale sarà il futuro di Dzeko. In questo senso bisognerà aspettare un incontro del numero 9 con lo Special One.