La Roma cerca ali. È questa la prima vera richiesta tecnica di Gasperini per alzare il livello dell'at-tacco. Ed è anche il primo regalo che pretenderà l'allenatore dal nuovo direttore sportivo Tony D'Amico, scrive Marco Juric su La Repubblica. Nelle prossime ore è prevista la risoluzione consensuale con Frederic Massara, poi potrà partire ufficialmente l'avventura a Trigoria del dirigente ex Atalanta. Ma il nuovo progetto giallorosso passa soprattutto da un'indicazione: esterni capaci di saltare l'uomo, attaccare l'area, reggere intensità e trasformare il possesso in occasioni. Per questo il nome più pesante resta Mason Greenwood, oggi al Marsiglia. È il profilo che intriga di più: qualità, gol, uno contro uno, piede mancino e possibilità di giocare sia largo sia più vicino alla porta. I francesi valutano il giocatore 50 milioni di euro, anche se la Roma conta di abbassare le richieste approfittando delle necessità di bilancio del club francese, costretto anche lui a rispettare i paletti del settlement agreement. Non un'operazione facile, ma l'urgenza di incasso dei marsigliesi potrebbe aiutare la Roma nella trattativa