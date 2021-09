I “cavalieri” di Mou. Solo 14 i titolari scelti in 5 giornate

Il tecnico ha dimostrato di fidarsi di un gruppo ristretto. La squadra è penultima per giocatori diversi schierati

Sono solamente 14 i titolari scelti da Mourinho nelle prime cinque giornate di campionato, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. La vigilia del suo primo derby romano per lo Special One arriva quindi con una chiara indicazione: il portoghese si fida di pochi giocatori, alcuni insostituibili, che formano la spina dorsale della sua Roma, reduce dalla vittoria contro l’Udinese (Rui Patricio, Mancini, Pellegrini, Abraham). Subito dopo arrivano gli indispensabili, (su tutti la coppia di terzini, Karsdorp e Vina, e quella di centrocampisti, Veretout-Cristante). Delle scelte talmente nette e chiare, da rendere una Roma un po’ vecchie maniere, addirittura penultima in Serie A per numero di giocatori diversi schierati (ultima è l’Udinese). Ieri, a Trigoria, l’allenatore si è presentato in palestra col sorriso, dispensando pacche sulle spalle e parole d’incitamento, anche per Zaniolo che, domenica sera, dopo neanche una settimana dalla sospensione, ha riattivato il suo account Instagram, postando una foto insieme ad Abraham. Il ragazzo sente particolarmente il derby, bersaglio preferito dello sfottò, spesso trasformato in insulti, da parte dei tifosi della Lazio.